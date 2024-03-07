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01:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала победу в Единой лиге ВТБ

БК «Астана» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Астане.

Источник: БК "Астана"

Столичный клуб превзошел соперника на шесть очков — 76:70. Самым результативным в составе «Астаны» стал Ройс Хэмм, набравший 19 очков. По 12 очков у Марелла Джонсона и Джордана Скиппера-Брауна.

Отметим, что «Астана» прервала серию из четырех поражений. В группе Б столичный клуб занимает пятое место среди восьми команд.

В следующем матче «Астана» 9 марта сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород».

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