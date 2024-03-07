«Астана» одержала победу в Единой лиге ВТБ
БК «Астана» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Астане.
БК «Астана» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Астане.
Столичный клуб превзошел соперника на шесть очков — 76:70. Самым результативным в составе «Астаны» стал Ройс Хэмм, набравший 19 очков. По 12 очков у Марелла Джонсона и Джордана Скиппера-Брауна.
Отметим, что «Астана» прервала серию из четырех поражений. В группе Б столичный клуб занимает пятое место среди восьми команд.
В следующем матче «Астана» 9 марта сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород».