Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры мужского чемпионата Беларуси

Сегодняшний поединок двух главных фаворитов регулярного сезона на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» прошел с преимуществом гостей. Только в начале игры хозяева выходили вперед, а затем доминировали гости, которые выиграли с результатом 78:67. После этой победы подопечные Дмитрия Кузьмина набрали 47 очков, у могилевчан на один балл меньше. В другом сегодняшнем матче витебский «Рубон» у себя дома был сильнее «Гомельских рысей» — 103:64. Витебчане вышли на третье место, набрав 36 очков, они на один балл опережают столичный «Импульс-БГУИР».



Завтра лидеры женского первенства баскетболистки «МИНСКА», идущие без потерь, будут соперничать на своей площадке с «Гомельскими рысями». Чемпион страны «Горизонт» сыграет у себя дома с гродненской «Викторией», а гродненская «Олимпия» встретится у себя дома с молодежной командой «МИНСКА». Положение в группе лидеров после 21-го тура: «МИНСК» — 42 очка, «Олимпия» — 39, «Горизонт» — 38.