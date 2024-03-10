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18:51 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры мужского чемпионата Беларуси

10 марта, Минска /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» победили «Борисфен» и вышли на первое место в турнирной таблице мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодняшний поединок двух главных фаворитов регулярного сезона на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» прошел с преимуществом гостей. Только в начале игры хозяева выходили вперед, а затем доминировали гости, которые выиграли с результатом 78:67. После этой победы подопечные Дмитрия Кузьмина набрали 47 очков, у могилевчан на один балл меньше. В другом сегодняшнем матче витебский «Рубон» у себя дома был сильнее «Гомельских рысей» — 103:64. Витебчане вышли на третье место, набрав 36 очков, они на один балл опережают столичный «Импульс-БГУИР».

Завтра лидеры женского первенства баскетболистки «МИНСКА», идущие без потерь, будут соперничать на своей площадке с «Гомельскими рысями». Чемпион страны «Горизонт» сыграет у себя дома с гродненской «Викторией», а гродненская «Олимпия» встретится у себя дома с молодежной командой «МИНСКА». Положение в группе лидеров после 21-го тура: «МИНСК» — 42 очка, «Олимпия» — 39, «Горизонт» — 38.

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