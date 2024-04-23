«МИНСК» победил баскетболисток РГУОР в матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси

Победительницы регулярного чемпионата баскетболистки «МИНСКА» не оставили шансов на успех воспитанницам столичного РГУОР, победив с перевесом в 77 очков — 112:35. Следующие матчи серии до трех побед пройдут 24 и 26 апреля. В этом сезоне БК «МИНСК» не потерпел ни одного поражения — подопечные Андрея Вавлева выиграли все 27 матчей «регулярки», а потом одержали три победы в плей-офф.



Ранее борьбу за выход в финал начали действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» и обладатель серебряных медалей гродненская «Олимпия». Оба поединка в Минске были очень напряженными, но все же успеха дважды добились хозяйки — 63:60 и 65:64. Третья встреча этих команд состоится 26 апреля в Гродно. В золотой серии прошлого национального первенства «Горизонт» трижды обыграл гродненскую дружину.



Полуфинальные баталии мужского чемпионата стартуют 26 апреля. Триумфаторы 15 предыдущих сезонов баскетболисты «МИНСКА» примут на своей площадке витебский «Рубон». Во втором полуфинале вице-чемпионы Беларуси баскетболисты «Гродно-93» будут соперничать с бронзовым призером прошлого первенства могилевским «Борисфеном». Вторые поединки также состоятся в Минске и Гродно 28 апреля.