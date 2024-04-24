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19:57 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «МИНСКА» второй раз обыграли РГУОР в ½ финала чемпионата Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисткам «МИНСКА» осталось одержать одну победу для выхода в финал чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БК "МИНСК"

Сегодня лидеры сезона второй раз разгромили баскетболисток столичного РГУОР с результатом 108:38. Вчера команда Андрея Вавлева выиграла со счетом 112:35. Третий поединок полуфинальной серии состоится 26 апреля.

Во второй полуфинальной серии действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» дважды переиграли на своей площадке серебряного призера гродненскую «Олимпию» — 63:60 и 65:64. Следующий поединок пройдет 26 апреля в Гродно. В решающих поединках прошлого национального чемпионата «Горизонт» трижды обыграл «Олимпию».

Полуфинальные серии мужского первенства страны стартуют 26 апреля. Бессменные победители 15 предыдущих чемпионатов баскетболисты «МИНСКА» примут на своей площадке витебский «Рубон». Во втором полуфинале вице-чемпионы Беларуси баскетболисты «Гродно-93» будут соперничать с бронзовым призером прошлого первенства могилевским «Борисфеном». Вторые поединки состоятся в Минске и Гродно 28 апреля.

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