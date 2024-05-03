Баскетболисты «МИНСКА» первыми вышли в финал чемпионата Беларуси

После двух домашних викторий над витебским «Рубоном» (96:75 и 86:57) действующие чемпионы страны сегодня уверенно победили и на выезде — 100:63.



Во второй полуфинальной серии обладатель серебра прошлого первенства «Гродно-93» после трех поединков выигрывает у бронзового призера могилевского «Борисфена» — 2:1. Сначала соперники обменялись победами в Гродно — в первой игре хозяева выиграли со счетом 75:73, а потом могилевчане взяли реванш — 73:68. Вчера в Могилеве гродненская дружина сумела еще раз добиться успеха — 82:72. Следующая встреча также пройдет в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» 4 мая и в случае победы баскетболисты «Гродно-93» пробьются в финал.



На старте бронзовой серии женского чемпионата страны баскетболистки гродненской «Олимпии» победили на своей арене столичный РГУОР — 69:58. Их следующий матч также состоится в Гродно 4 мая. Серия за чемпионский титул между баскетболистками «МИНСКА» и «Горизонта» начнется 6 мая.