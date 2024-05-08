Баскетболистки «МИНСКА» второй раз победили «Горизонт» в финале чемпионата Беларуси

Только в самом начале второго поединка за золото команда Андрея Вавлева позволила соперницам ненадолго выйти вперед, а потом полностью завладела инициативой и победила с разницей в 16 очков — 80:64. Первая встреча также завершилась крупной победой лидеров нынешнего сезона — 74:51. Таким образом, если 16 мая в третьем матче «МИНСК» выиграет, то завоюет свой седьмой чемпионский титул. В последний раз он брал золото в 2020 году, а три предыдущих сезона чемпионом был «Горизонт».



В серии за бронзовые награды баскетболистки гродненской «Олимпии» уже дважды победили у себя дома команду столичного РГУОРа — 69:58 и 82:45. Если 10 мая гродненская команда выиграет в Минске, то станет обладателем бронзы 32-го национального первенства.



На мужском чемпионате страны 15 мая стартует серия за золотые медали — на площадке столичного Дворца спорта баскетболисты «МИНСКА», которые на протяжении 15 лет никому не уступают чемпионский титул, примут «Гродно-93». Год назад эти соперники также встречались в золотой серии, и тогда минчане трижды победили гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63.



Серия за бронзовые награды начнется 10 мая — в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» местный «Борисфен» встретится с витебским «Рубоном».