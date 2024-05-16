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21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевский «Борисфен» завоевал бронзу мужского чемпионата Беларуси по баскетболу

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» стали обладателями бронзовых наград мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Дважды обыграв витебский «Рубон» на своей площадке, могилевчане сегодня добыли третью викторию в Витебске — 94:87. В Могилеве подопечные Андрея Кривоноса дважды одержали крупные победы — 91:73 и 85:67.

Вчера в первом поединке золотой серии действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА» обыграли у себя дома «Гродно-93» со счетом 75:66. Завтра соперники также встретятся на паркете столичного Дворца спорта, а 22 мая сыграют на площадке спорткомплекса «Олимпия» в Лиде. Вход на поединки свободный. Минчане на протяжении 15 лет никому не уступают чемпионский титул, год назад они также встречались с командой Дмитрия Кузьмина в золотой серии и тогда трижды победили гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63.

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