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18:45 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистам «МИНСКА» осталась одна победа для завоевания 16-го подряд золота чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» во второй раз победили «Гродно-93» в золотой серии мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня во втором поединке на площадке столичного Дворца спорта подопечные Алексея Суховецкого выиграли с перевесом в девять очков — 88:79. В стартовой домашней игре минчане также были сильнее — 75:66. Третий матч состоится 22 мая на паркете спорткомплекса «Олимпия» в Лиде. Вход на все поединки свободный. Минчане на протяжении 15 лет никому не уступают чемпионский титул, год назад они также встречались с командой Дмитрия Кузьмина в золотой серии и тогда трижды победили гродненских баскетболистов — 71:67, 107:74, 105:63.

Обладателями бронзовых наград стали баскетболисты могилевского «Борисфена», которые в серии за третье место выиграли у витебского «Рубона» — 91:73, 85:67 и 94:87.

Чемпионками страны среди женских команд стали баскетболистки «МИНСКА», которые в серии за золото три раза подряд обыграли «Горизонт» — 74:51, 80:64 и 72:66. В завершившемся сезоне команда Андрея Вавлева не потерпела ни одного поражения. Бронза в активе гродненской «Олимпии», которая победила воспитанниц РГУОР. Для женской команды БК «МИНСК» нынешний титул седьмой по счету и первый с 2020 года, до этого золото три сезона кряду брал «Горизонт».

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