Баскетболисты «МИНСКА» в 16-й раз подряд стали чемпионами Беларуси
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» в 16-й раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» в 16-й раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После недавнего поражения в Лиде сегодня минчане очень серьезно настроились на игру и выиграли четвертый поединок с результатом 90:81. В стартовых матчах этой золотой серии в столичном Дворце спорта подопечные Алексея Суховецкого добились побед — 75:66 и 88:79, а затем в лидском спорткомплексе «Олимпия» уступили в драматичном овертайме — 88:91.
Баскетболисты «МИНСКА» на протяжении уже 16 лет никому не уступают чемпионский титул, год назад они также встречались с гродненской дружиной в золотой серии и тогда трижды победили — 71:67, 107:74, 105:63. Баскетболисты «Гродно-93» восемь раз брали золото, четыре титула у столичного «Виталюра», три победы в активе минского РТИ, одна — у команды РГУОР.
Обладателями бронзовых наград нынешнего первенства стали баскетболисты могилевского «Борисфена», которые в серии за третье место выиграли у витебского «Рубона» — 91:73, 85:67 и 94:87.
В соревнованиях женских команд чемпионский титул завоевали баскетболистки «МИНСКА», которые в серии за золото три раза подряд обыграли «Горизонт» — 74:51, 80:64 и 72:66. В завершившемся сезоне команда Андрея Вавлева не потерпела ни одного поражения. Бронза в активе гродненской «Олимпии», которая победила воспитанниц РГУОР. Для женской команды БК «МИНСК» нынешний титул седьмой по счету и первый с 2020 года, до этого золото три сезона кряду брал «Горизонт».