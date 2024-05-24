Баскетболисты «МИНСКА» в 16-й раз подряд стали чемпионами Беларуси

После недавнего поражения в Лиде сегодня минчане очень серьезно настроились на игру и выиграли четвертый поединок с результатом 90:81. В стартовых матчах этой золотой серии в столичном Дворце спорта подопечные Алексея Суховецкого добились побед — 75:66 и 88:79, а затем в лидском спорткомплексе «Олимпия» уступили в драматичном овертайме — 88:91.

Баскетболисты «МИНСКА» на протяжении уже 16 лет никому не уступают чемпионский титул, год назад они также встречались с гродненской дружиной в золотой серии и тогда трижды победили — 71:67, 107:74, 105:63. Баскетболисты «Гродно-93» восемь раз брали золото, четыре титула у столичного «Виталюра», три победы в активе минского РТИ, одна — у команды РГУОР.



Обладателями бронзовых наград нынешнего первенства стали баскетболисты могилевского «Борисфена», которые в серии за третье место выиграли у витебского «Рубона» — 91:73, 85:67 и 94:87.