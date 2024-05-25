03:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Реала» стали вторыми финалистами Евролиги

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» стал вторым финалистом баскетбольной Евролиги, победив в полуфинальном матче греческий «Олимпиакос».

Источник: Официальный твиттер БК "Реал Мадрид"

Встреча «Финала четырех», который проходит в Берлине, завершилась со счетом 87:76 (28:10, 28:27, 15:21, 16:18) в пользу испанской команды. У победителей 20 очков набрал Джанан Муса, у «Олимпиакоса» дабл-дабл оформил Алек Питерс (23 очка + 10 подборов).

В финале Евролиги «Реал» сыграет с еще одним греческим клубом — «Панатинаикосом», а «Олимпиакос» поспорит за бронзовые медали с турецким «Фенербахче».

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.

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