Баскетболисты «Реала» стали вторыми финалистами Евролиги

Встреча «Финала четырех», который проходит в Берлине, завершилась со счетом 87:76 (28:10, 28:27, 15:21, 16:18) в пользу испанской команды. У победителей 20 очков набрал Джанан Муса, у «Олимпиакоса» дабл-дабл оформил Алек Питерс (23 очка + 10 подборов).

В финале Евролиги «Реал» сыграет с еще одним греческим клубом — «Панатинаикосом», а «Олимпиакос» поспорит за бронзовые медали с турецким «Фенербахче».