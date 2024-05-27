01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Панатинаикос» победил в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Афинский «Панатинаикос» обыграл мадридский «Реал» в финале баскетбольной Евролиги.

«Панатинаикос» победил в баскетбольной Евролиге | Источник: Спорт РИА Новости

«Финал четырех» прошел в Берлине, решающая встреча завершилась победой греческой команды со счетом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

«Панатинаикос» в седьмой раз стал победителем Евролиги, последний раз до этого команда выигрывала в 2011 году. «Реал» является лидером по количеству титулов, выиграв турнир 11 раз. Далее идет московский ЦСКА с восемью победами.

В матче за третье место греческий «Олимпиакос» победил турецкий «Фенербахче» со счетом 87:84.

В июле 2023 года акционеры коммерческих активов Евролиги продлили отстранение российских клубов от участия в соревнованиях на сезон-2023/24.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Авербуху, Навке и Плющенко стало тесно. Шоу в России ожидает кризис?
Вернблум закрыл доступ к своим постам после скандального интервью о России
'Любовь ушла раньше': исповедь первой жены Жулина
Победители Кубка Стэнли не привезут трофей в Россию летом
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь