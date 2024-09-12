Названы команды Евролиги с самым большим и самым маленьким опытом игроков в НБА

Самым большим опытом в НБА обладают игроки «Барселоны». Восемь баскетболистов каталонского клуба провели в общей сложности 1898 игр в НБА. На втором месте «Реал» Мадрид с 1576 играми, в которых приняли участие восемь бывших игроков НБА, а на третьем месте — «Панатинаикос» из Афин с общим количеством игр в НБА — 1525.