Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболистки «Горизонта» в пятый раз подряд выиграли Кубок Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» в пятый раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на паркете столичного РГУОР подопечные Наталии Трофимовой победили в решающем поединке баскетболисток «МИНСКА» со счетом 89:78. Лидер победительниц Анастасия Веремеенко признана лучшим игроком кубкового турнира.

В матче за бронзовые награды гродненская «Олимпия» выиграла у молодежной команды БК «МИНСК» — 68:53.

Вчера в полуфиналах «Горизонт» обыграл «Олимпию» (73:66), а главная команда «МИНСКА» победила свою «молодежку» (82:59).

Год назад баскетболистки «Горизонта» в финале также победили «МИНСК» — 77:67. В матче за третье место «Олимпия» была сильнее «Гомельских рысей» — 99:65.