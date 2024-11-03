Баскетболистки «Горизонта» в пятый раз подряд выиграли Кубок Беларуси

Сегодня на паркете столичного РГУОР подопечные Наталии Трофимовой победили в решающем поединке баскетболисток «МИНСКА» со счетом 89:78. Лидер победительниц Анастасия Веремеенко признана лучшим игроком кубкового турнира.



В матче за бронзовые награды гродненская «Олимпия» выиграла у молодежной команды БК «МИНСК» — 68:53.



Вчера в полуфиналах «Горизонт» обыграл «Олимпию» (73:66), а главная команда «МИНСКА» победила свою «молодежку» (82:59).



Год назад баскетболистки «Горизонта» в финале также победили «МИНСК» — 77:67. В матче за третье место «Олимпия» была сильнее «Гомельских рысей» — 99:65.