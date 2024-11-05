Баскетболисты «Борисфена» проиграли «Рубону», но вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Сегодня в домашнем поединке подопечные Андрея Кривоноса неожиданно уступили витебскому «Рубону» с результатом 83:95. После этого поражения у «Борисфена» стало 15 очков в девяти проведенных матчах. На один балл отстают баскетболисты «Гродно-93», у действующего чемпиона страны «МИНСКА» и «Рубона» по 13 зачетных баллов.



Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки «МИНСКА», набравшие 16 очков из 16 возможных, баскетболистки «Горизонта» отстают на один балл, у гродненской «Олимпии» 14 очков. В ближайшем поединке 15 ноября гродненская дружина примет на своей площадке «Горизонт», который совсем недавно в пятый раз кряду стал обладателем Кубка Беларуси.