Баскетболисты «Гродно-93» восьмой раз выиграли Кубок Беларуси

Год назад «Борисфен» впервые стал обладателем Кубка, переиграв в финале «Гродно-93» с результатом 83:75. Третье место тогда заняли баскетболисты «МИНСКА», разгромившие в игре за бронзу «Рубон» — 100:54. Больше всех Кубком владел «МИНСК», у которого 14 побед, в активе «Гродно-93» теперь 8 трофеев.