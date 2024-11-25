Баскетболисты «Гродно-93» восьмой раз выиграли Кубок Беларуси

В решающем поединке за главный трофей команда Дмитрия Кузьмина победила баскетболистов «МИНСКА» с результатом 80:63. Обладателями бронзы стали баскетболисты могилевского «Борисфена», обыгравшие витебский «Рубон» — 98:75. Вчера в полуфиналах минчане переиграли «Борисфен» (75:69), а гродненская команда была сильнее «Рубона» (82:68).
Год назад «Борисфен» впервые стал обладателем Кубка, переиграв в финале «Гродно-93» с результатом 83:75. Третье место тогда заняли баскетболисты «МИНСКА», разгромившие в игре за бронзу «Рубон» — 100:54. Больше всех Кубком владел «МИНСК», у которого 14 побед, в активе «Гродно-93» теперь 8 трофеев.
В начале ноября кубковый турнир женских команд в пятый раз кряду выиграли баскетболистки «Горизонта», одолевшие в решающем матче «МИНСК» со счетом 89:78.
В поединке за бронзовые награды гродненская «Олимпия» выиграла у молодежной команды БК «МИНСК» — 68:53.