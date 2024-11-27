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Баскетболистки «МИНСКА» догнали «Горизонт» в таблице женского чемпионата Беларуси

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «МИНСКА» догнали «Горизонт» в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем 11-м поединке действующие чемпионки без проблем переиграли «Горизонт-2-РЦОП» с разницей в 38 очков — 85:47.

Вчера главная команда «Горизонта» разгромила молодежную дружину БК «МИНСК» с перевесом в 40 очков — 81:41. После сегодняшней победы «МИНСК» набрал 21 очко, столько же баллов у «Горизонта», на два очка от дуэта лидеров отстают баскетболистки гродненской «Олимпии».

Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет могилевский «Борисфен», у которого 19 очков, 17 баллов в активе «Гродно-93», по 16 очков набрали «МИНСК» и витебский «Рубон», столичный «Импульс-БГУИР» потерпел десять поражений в десяти встречах. Ближайшие поединки мужские клубы проведут 30 ноября: «МИНСК» — «Импульс-БГУИР», «Рубон» — «Гродно-93».