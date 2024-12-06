Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

В сегодняшнем выездном поединке подопечные Дмитрия Кузьмина со счетом 83:47 выиграли у столичного клуба «Импульс-БГУИР», для которого это 13-е поражение в 13 проведенных встречах. Гродненские баскетболисты набрали 22 очка и на один балл опередили могилевский «Борисфен», у действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» 19 зачетных баллов, витебский «Рубон» набрал 18 очков.



На женском турнире чемпионки Беларуси баскетболистки «МИНСКА» сегодня уверенно переиграли свою молодежную команду с разницей в 37 очков — 75:38. Вчера «Горизонт» победил на своей арене гродненскую «Олимпию» с результатом 69:58.