Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем выездном поединке подопечные Дмитрия Кузьмина со счетом 83:47 выиграли у столичного клуба «Импульс-БГУИР», для которого это 13-е поражение в 13 проведенных встречах. Гродненские баскетболисты набрали 22 очка и на один балл опередили могилевский «Борисфен», у действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» 19 зачетных баллов, витебский «Рубон» набрал 18 очков.

На женском турнире чемпионки Беларуси баскетболистки «МИНСКА» сегодня уверенно переиграли свою молодежную команду с разницей в 37 очков — 75:38. Вчера «Горизонт» победил на своей арене гродненскую «Олимпию» с результатом 69:58.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Горизонт» (Минская область) — 25 очков (13 матчей), «МИНСК» — 24 (13), «Олимпия» (Гродно) — 20 (12).