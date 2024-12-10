Баскетболисты «Борисфена» вновь вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет «Горизонт», у которого 25 очков, на один балл меньше у «МИНСКА», гродненская «Олимпия» набрала 20 очков. Ближайшие встречи у женщин состоятся завтра. Баскетболистки «Горизонта» проэкзаменуют свою дочернюю команду «Горизонт-2-РЦОП», а «Олимпия» примет на своей арене молодежную команду БК «МИНСК».