Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты «Борисфена» вновь вышли в лидеры чемпионата Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» снова вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» подопечные Андрея Кривоноса в упорной борьбе одолели еще одного фаворита — «Гродно-93» с перевесом в пять очков — 79:74. В Витебске местный «Рубон», недавно обыгравший могилевчан, уступил действующим чемпионам страны баскетболистам «МИНСКА» — 73:76.

После сегодняшних встреч положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 24 очка (14 матчей), «Гродно-93» — 23 (14), «МИНСК» — 21 (13), «Рубон» — 21 (14).

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет «Горизонт», у которого 25 очков, на один балл меньше у «МИНСКА», гродненская «Олимпия» набрала 20 очков. Ближайшие встречи у женщин состоятся завтра. Баскетболистки «Горизонта» проэкзаменуют свою дочернюю команду «Горизонт-2-РЦОП», а «Олимпия» примет на своей арене молодежную команду БК «МИНСК».