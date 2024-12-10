Баскетболисты «Борисфена» вновь вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» подопечные Андрея Кривоноса в упорной борьбе одолели еще одного фаворита — «Гродно-93» с перевесом в пять очков — 79:74. В Витебске местный «Рубон», недавно обыгравший могилевчан, уступил действующим чемпионам страны баскетболистам «МИНСКА» — 73:76.
После сегодняшних встреч положение в лидирующей группе таково: «Борисфен» — 24 очка (14 матчей), «Гродно-93» — 23 (14), «МИНСК» — 21 (13), «Рубон» — 21 (14).
Турнирную таблицу женского первенства возглавляет «Горизонт», у которого 25 очков, на один балл меньше у «МИНСКА», гродненская «Олимпия» набрала 20 очков. Ближайшие встречи у женщин состоятся завтра. Баскетболистки «Горизонта» проэкзаменуют свою дочернюю команду «Горизонт-2-РЦОП», а «Олимпия» примет на своей арене молодежную команду БК «МИНСК».