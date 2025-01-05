«Барселона» издевается над экс-игроком «Зенита». Каталонцы второй раз кинули Эртеля

Профсоюз игроков Евролиги и многие звездные баскетболисты назвали поведение клуба непростительным: «Не понимаю, как они могли не позволить ему сесть в самолет. Всегда считал “Барсу” одним из золотых стандартов Евролиги, но если все было именно так, то это действительно позор, — возмущался один из главных скандалистов европейского баскетбола Майк Джеймс. — Вы не имеете права указывать игроку, где ему выступать, если он вам не нужен. Это бессмысленно. А что, если теперь он заразится коронавирусом, серьезно заболеет и не сможет вернуться к семье в течение трех недель?».