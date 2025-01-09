Баскетболисты «Гродно-93» выиграли у «Борисфена» в чемпионате Беларуси

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня лидеры первенства баскетболисты могилевского «Борисфена» уступили на своей арене «Гродно-93» с результатом 64:81. В субботу, 11 января, действующий чемпион страны «МИНСК» примет баскетболистов витебского «Рубона». Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Борисфен» — 29 очков (17 матчей), «Гродно-93» — 28 (17), «МИНСК» — 26 (16), «Рубон» — 24 (16).
Встречи женского турнира возобновятся завтра — чемпионки Беларуси баскетболистки «МИНСКА» проэкзаменуют свою молодежную команду. Лидер первенства «Горизонт» 11 января встретится в Гродно с местной «Олимпией». Положение в группе лидеров: «Горизонт» — 30 очков (16 матчей), «МИНСК» — 29 (16), «Олимпия» (Гродно) — 27 (16).