Баскетболисты «Гродно-93» выиграли у «Борисфена» в чемпионате Беларуси

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня лидеры первенства баскетболисты могилевского «Борисфена» уступили на своей арене «Гродно-93» с результатом 64:81. В субботу, 11 января, действующий чемпион страны «МИНСК» примет баскетболистов витебского «Рубона». Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Борисфен» — 29 очков (17 матчей), «Гродно-93» — 28 (17), «МИНСК» — 26 (16), «Рубон» — 24 (16).