Могилевский «Борисфен» обыграл баскетболистов «МИНСКА» в чемпионате Беларуси

Сегодня могилевчане уверенно переиграли на своей площадке действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 81:68. После этой виктории «Борисфен» возглавил турнирную таблицу. В другом сегодняшнем матче аутсайдер турнира столичный «Импульс-БГУИР» потерпел 19-е поражение подряд, уступив у себя дома витебскому «Рубону» со счетом 67:74. Положение в группе лидеров после сегодняшних встреч: «Борисфен» — 34 очка (20 матчей), «Гродно-93» — 32 (19), «МИНСК» — 30 (19), «Рубон» — 29 (19). В следующем туре 25 января «МИНСК» и «Импульс-БГУИР» сойдутся в столичном дерби, а витебчане примут гродненскую команду.