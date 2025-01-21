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Могилевский «Борисфен» обыграл баскетболистов «МИНСКА» в чемпионате Беларуси

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» снова вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня могилевчане уверенно переиграли на своей площадке действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 81:68. После этой виктории «Борисфен» возглавил турнирную таблицу. В другом сегодняшнем матче аутсайдер турнира столичный «Импульс-БГУИР» потерпел 19-е поражение подряд, уступив у себя дома витебскому «Рубону» со счетом 67:74. Положение в группе лидеров после сегодняшних встреч: «Борисфен» — 34 очка (20 матчей), «Гродно-93» — 32 (19), «МИНСК» — 30 (19), «Рубон» — 29 (19). В следующем туре 25 января «МИНСК» и «Импульс-БГУИР» сойдутся в столичном дерби, а витебчане примут гродненскую команду.

Завтра в очередном поединке женского первенства гродненская «Олимпия» сыграет на своей арене с чемпионками Беларуси баскетболистками «МИНСКА». Лидирует «Горизонт», у которого 34 очка после 18 игр, «МИНСК» сыграл 17 матчей и отстает на три балла, в активе «Олимпии» 30 очков.