«Гродно-93» и «Борисфен» победили в играх чемпионата Беларуси

Лидеры турнира баскетболисты «Гродно-93» в гостях одержали победу над аутсайдером столичным клубом «Импульс-БГУИР» — 73:42. Для минчан это 21-е фиаско в 21-й проведенной встрече. Во втором сегодняшнем поединке могилевский «Борисфен» после недавнего поражения от гродненского клуба обыграл у себя дома витебский «Рубон» со счетом 82:66. Положение в группе лидеров: «Гродно-93» — 38 очков (22 матча), «Борисфен» — 37 (22), «МИНСК» — 34 (21), «Рубон» — 32 (22). В субботу, 8 февраля, «МИНСК» примет на своей площадке гродненскую команду, а могилевчане сыграют у себя дома с «Импульсом-БГУИР».