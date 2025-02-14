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Баскетболисты «Импульса-БГУИР» проиграли 24-й матч подряд в чемпионате Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Импульса-БГУИР» никак не могут выиграть в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня аутсайдеры потерпели 24-е фиаско кряду, проиграв в столичном дерби действующим чемпионам страны баскетболистам «МИНСКА» со счетом 58:80. Завтра баскетболисты «Гродно-93» примут на своей арене витебский «Рубон».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Борисфен» — 41 очко (24 матча), «Гродно-93» — 39 (23), «МИНСК» — 39 (24), «Рубон» (Витебск) — 34 (23).

После 21-го тура женского первенства впереди «Горизонт», набравший 40 очков, на три балла меньше, чем у чемпионок страны баскетболисток «МИНСКА», в активе гродненской «Олимпии» 35 очков. Следующие встречи состоятся 18 февраля.