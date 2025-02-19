Евролига ждёт наших? Когда вернутся клубы из России? Всё, что известно на сегодня

Как только конфликт будет урегулирован, наши клубы сразу же вернутся в Евролигу. Думаем, в этом ни у кого сомнений нет. Команды из России всегда были украшением европейского баскетбола. О чём говорить, если ЦСКА до сих пор является акционером главного чемпионата в Европе, в то время уже третий сезон наших клубов нет в соревнованиях. При этом даже речи не шло о том, чтобы выкинуть армейцев из участников такого закрытого общества, потому что все понимали, что рано или поздно всё это прекратится и не только красно-синие, но и другие наши представители будут играть в Евролиге. Кажется, мы стали к этому точно ближе!