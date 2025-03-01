«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа

«Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками», — сказал в интервью Sport24 пресс-секретарь «Црвены Звезды» Игорь Вуйчин. В Литве, однако, представление сербской стороны совсем не оценили. «В четверг вечером Евролига вернулась к болельщикам, но без неприятного момента не обошлось — перед матчем с “Жальгирисом” болельщики белградской “Црвены Звезды” явно продемонстрировали российский флаг на трибунах, показав весь свой “ум”, — говорится в материале литовского издания Lrytas. Подытожили материал журналисты выводом, что “вина” в случившемся лежит не только на болельщиках “Црвены Звезды”, но и на команде в целом: “Более того, сам сербский клуб гордился этим эпизодом, поделившись “поддержкой” своих фанатов в социальных сетях”.