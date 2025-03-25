«Рубон» в шестой раз победил баскетболистов «Борисфена» в чемпионате Беларуси

После первой половины сегодняшнего поединка в Могилеве гости проигрывали с разницей в 20 очков — 29:49. Однако во второй половине встречи все переменилось и витебчане смогли вырвать победу с перевесов в два балла — 92:90. В этом сезоне «Борисфен» потерпел десять поражений и шесть из них — от «Рубона».