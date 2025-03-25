«Рубон» в шестой раз победил баскетболистов «Борисфена» в чемпионате Беларуси

После первой половины сегодняшнего поединка в Могилеве гости проигрывали с разницей в 20 очков — 29:49. Однако во второй половине встречи все переменилось и витебчане смогли вырвать победу с перевесов в два балла — 92:90. В этом сезоне «Борисфен» потерпел десять поражений и шесть из них — от «Рубона».
Лидеры первенства баскетболисты «Гродно-93» без проблем разобрались на выезде с аутсайдером столичным клубом «Импульс-БГУИР» — 100:51. Для минской команды это 29-е фиаско в 29 проведенных встречах нынешнего сезона.
Положение в лидирующей группе: «Гродно-93» — 51 очко (29 матчей), «Борисфен» — 48 (29), «МИНСК» — 45 (28), «Рубон» — 43 (29). В субботу, 29 марта состоятся две встречи: «Гродно-93» — «Борисфен», «Рубон» — «МИНСК».
В состязании женских команд гродненская «Олимпия» уверенно победила у себя дома действующих чемпионок страны баскетболисток «МИНСКА» — 75:57. Во втором сегодняшнем поединке «Горизонт-2-РЦОП» оказался сильнее молодежной команды БК «МИНСК» — 53:47. Положение в группе лидеров: «Горизонт» — 53 очка, «МИНСК» — 48, «Олимпия» — 48.