Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фенербахче» обыграл «Монако» и стал победителем Евролиги

Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся матч за первое место в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги между «Монако» и «Фенербахче».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 81:70 (18:20, 17:13, 19:18, 27:19) в пользу коллектива из Стамбула. Таким образом, турецкий клуб стал победителем Евролиги, а коллектив из Монако стал серебряным призёром.

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал американский форвард Найджел Хэйс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать девять подборов, а также отдать одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал американский форвард Альфа Диалло. Представителю США удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, а также отдать две передачи.