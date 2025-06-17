Финал чемпионата Израиля по баскетболу завершился досрочно

«В связи с военной ситуацией, которая не позволяет нормально провести последний и решающий матч финальной серии плей-офф между “Маккаби” и “Хапоэлем”, объявляется, что сезон-2024/25 завершен. Позиция комитета заключается в том, что чемпион должен быть определен исключительно по спортивному принципу. В отсутствие последнего матча, комитет с тяжелым сердцем принял решение, что в чемпион лиги объявлен не будет», — говорится в заявлении.