Игор Кокошков стал главным тренером «Анадолу Эфес»

Напомним, в завершившемся сезоне Евролиги «Анадолу Эфес» занял шестое место по итогам регулярного чемпионата, одержав 20 побед и потерпев 14 поражений. В четвертьфинале плей-офф турецкая команда встречалась с греческим «Панатинаикосом» и уступила ему в пяти матчах (2−3 в серии).