Баскетболистки «Горизонта» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны с трудом одолели молодежную команду БК «МИНСК» с перевесом в девять очков — 59:50. После 11 проведенных встреч в активе «Горизонта» 21 очко, у гродненской «Олимпии» на один балл меньше, 19 очков набрала основная команда «МИНСКА», сыгравшая десять матчей.