Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболистки «Горизонта» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» вернулись на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня действующие чемпионки страны с трудом одолели молодежную команду БК «МИНСК» с перевесом в девять очков — 59:50. После 11 проведенных встреч в активе «Горизонта» 21 очко, у гродненской «Олимпии» на один балл меньше, 19 очков набрала основная команда «МИНСКА», сыгравшая десять матчей.

В сегодняшнем поединке мужского первенства витебский «Рубон» разгромил на выезде воспитанников РГУОР с разницей в шесть десятков очков — 113:53. Турнирную таблицу возглавляет могилевский «Борисфен», у которого 19 очков, на один балл отстает «Гродно-93», «МИНСК» набрал 17 очков, у «Рубона» 14 баллов после десяти игр.