Баскетболистки «Горизонта» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны с трудом одолели молодежную команду БК «МИНСК» с перевесом в девять очков — 59:50. После 11 проведенных встреч в активе «Горизонта» 21 очко, у гродненской «Олимпии» на один балл меньше, 19 очков набрала основная команда «МИНСКА», сыгравшая десять матчей.
В сегодняшнем поединке мужского первенства витебский «Рубон» разгромил на выезде воспитанников РГУОР с разницей в шесть десятков очков — 113:53. Турнирную таблицу возглавляет могилевский «Борисфен», у которого 19 очков, на один балл отстает «Гродно-93», «МИНСК» набрал 17 очков, у «Рубона» 14 баллов после десяти игр.