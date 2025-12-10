«МИНСК» догнал «Горизонт» в таблице женского чемпионата Беларуси по баскетболу

Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет могилевский «Борисфен», у которого 19 очков, на один балл отстает «Гродно-93», «МИНСК» набрал 17 очков, у «Рубона» 14 баллов после десяти игр. В пятницу, 12 декабря, «Рубон» примет на своей площадке гостей из «Борисфена», 13 декабря «Гродно-93» у себя дома будет соперничать с воспитанниками РГУОР, а «МИНСК» сыграет с брестской «Викторией».