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14 июля, источник: Чемпионат.com

«Даллас» подписал контракт с Адетокунбо-младшим

«Даллас Маверикс» подписал двусторонний контракт с форвардом Костасом Адетокунбо, сообщает официальный сайт команды.

Кроме этого, «Маверикс» отчислили из состава Джалейна Джонса.

Клуб подписал с Адетокунбо двусторонний контракт. Сумма соглашения пока не сообщается. Младший брат Янниса Адетокунбо был выбран на драфте новичков Национальной баскетбольной асссоциации под 60-м номером «Филадельфией», но был обменян в «Даллас».

В прошлом сезоне Адетокунбо выступал в составе команды университета Дайтоны. Адетокунбо провёл 4 игры в составе «Далласа» в рамках Летней лиги НБА.

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