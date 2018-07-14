«Даллас» подписал контракт с Адетокунбо-младшим

Кроме этого, «Маверикс» отчислили из состава Джалейна Джонса.

Клуб подписал с Адетокунбо двусторонний контракт. Сумма соглашения пока не сообщается. Младший брат Янниса Адетокунбо был выбран на драфте новичков Национальной баскетбольной асссоциации под 60-м номером «Филадельфией», но был обменян в «Даллас».