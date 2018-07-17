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17 июля, источник: ТАСС

Клуб НБА «Денвер» объявил о подписании контракта с Томасом

ТАСС, 17 июля. Разыгрывающий защитник Айзея Томас официально стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: AP 2018

29-летний игрок подписал однолетний контракт. Ранее ESPN сообщал, что по условиям соглашения, его годовая зарплата составит $2 млн — ветеранский минимум.

«Не каждый день к вам присоединяется такой талантливый игрок, как Айзея Томас. Это баскетболист, который будет усердно работать каждый день и сделает все возможное, чтобы помочь нашей команде победить», — прокомментировал президент клуба по баскетбольным операциям Тим Коннелли.

Томас начинал прошедший сезон в «Кливленде», затем перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс». Однако первую игру он провел лишь в январе из-за травмы бедра. В среднем в сезоне-2017/18 он набирал 15,2 очка, 4,8 передачи, 2,1 подбора.

Ранее Томас выступал за «Сакраменто», «Финикс» и «Бостон». Он дважды принимал участие в Матчах всех звезд НБА (2016, 2017).

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