Клуб НБА «Денвер» объявил о подписании контракта с Томасом
ТАСС, 17 июля. Разыгрывающий защитник Айзея Томас официально стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер». Об этом сообщает
ТАСС, 17 июля. Разыгрывающий защитник Айзея Томас официально стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер». Об этом сообщает
29-летний игрок подписал однолетний контракт. Ранее ESPN сообщал, что по условиям соглашения, его годовая зарплата составит $2 млн — ветеранский минимум.
«Не каждый день к вам присоединяется такой талантливый игрок, как Айзея Томас. Это баскетболист, который будет усердно работать каждый день и сделает все возможное, чтобы помочь нашей команде победить», — прокомментировал президент клуба по баскетбольным операциям Тим Коннелли.
Томас начинал прошедший сезон в «Кливленде», затем перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс». Однако первую игру он провел лишь в январе
Ранее Томас выступал за «Сакраменто», «Финикс» и «Бостон». Он дважды принимал участие в Матчах всех звезд НБА (2016, 2017).