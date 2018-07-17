Ильясова вернулся в «Милуоки»

Прошедший сезон Ильясова начинал в «Атланте», а затем перешел в «Филадельфию». В общей сложности он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и 10 матчей в плей-офф. В среднем за встречу баскетболист набирал 10,9 очка, делал 5,9 подбора и 1,3 передачи при 25,1 минуты игрового времени.