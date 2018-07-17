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17 июля, источник: Спорт-Экспресс

Ильясова вернулся в «Милуоки»

Турецкий форвард Эрсан Ильясова вернулся в «Милуоки», за который он уже выступал с 2006 по 2015 годы, информирует официальный сайт клуба.

Условия сделки с 31-летним форвардом не сообщаются.

Прошедший сезон Ильясова начинал в «Атланте», а затем перешел в «Филадельфию». В общей сложности он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и 10 матчей в плей-офф. В среднем за встречу баскетболист набирал 10,9 очка, делал 5,9 подбора и 1,3 передачи при 25,1 минуты игрового времени.

Всего в НБА он провел 453 матча в регулярных чемпионатах. Он также выступал за «Детройт», «Орландо», «Оклахому» и «Барселону».

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