Ильясова вернулся в «Милуоки»
Турецкий форвард Эрсан Ильясова вернулся в «Милуоки», за который он уже выступал с 2006 по 2015 годы, информирует официальный сайт клуба.
Турецкий форвард Эрсан Ильясова вернулся в «Милуоки», за который он уже выступал с 2006 по 2015 годы, информирует официальный сайт клуба.
Условия сделки с 31-летним форвардом не сообщаются.
Прошедший сезон Ильясова начинал в «Атланте», а затем перешел в «Филадельфию». В общей сложности он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и 10 матчей в
Всего в НБА он провел 453 матча в регулярных чемпионатах. Он также выступал за «Детройт», «Орландо», «Оклахому» и «Барселону».