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17 июля, источник: Sportmail.ru

Шакил О’Нил попросил зрителей на своем концерте кричать «Баркли — отстой»

Бывшая суперзвезда НБА Шакил О'Нил потроллил своего коллегу по каналу TNT Чарльза Баркли.

Источник: AFP 2018

Шакил и Баркли часто спорят в эфире о чемпионских командах, и О'Нил любит напоминать Чарльзу, что тот ни разу не побеждал в НБА.

Недавно Шакил, известный также как DJ Diesel, на своем концерте попросил кричать зрителей «Баркли — отстой».

Ответил ли что-то на это Баркли, пока неизвестно.

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