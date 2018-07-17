Шакил О’Нил попросил зрителей на своем концерте кричать «Баркли — отстой»
Бывшая суперзвезда НБА Шакил О'Нил потроллил своего коллегу по каналу TNT Чарльза Баркли.
Бывшая суперзвезда НБА Шакил О'Нил потроллил своего коллегу по каналу TNT Чарльза Баркли.
Шакил и Баркли часто спорят в эфире о чемпионских командах, и О'Нил любит напоминать Чарльзу, что тот ни разу не побеждал в НБА.
Недавно Шакил, известный также как DJ Diesel, на своем концерте попросил кричать зрителей «Баркли — отстой».
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