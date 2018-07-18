Чемпион НБА «Голден Стейт» объявил о продлении контракта с главным тренером Керром

Условия нового соглашения не были обнародованы. Ранее ESPN сообщал, что после подписания контракта 52-летний Керр станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров ассоциации. Предыдущее соглашение, заключенное в 2014 году, было рассчитано до конца сезона-2018/19.

Керр возглавил «Голден Стейт» 19 мая 2014 года. Под его руководством клуб трижды стал чемпионом НБА за последние четыре сезона. Он имеет лучший в истории НБА процент побед в плей-офф. В регулярном чемпионате «Уорриорз» выигрывали минимум 58 матчей (из 82) в каждом из четырех регулярных чемпионатов после его назначения.