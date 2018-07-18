Чемпион НБА «Голден Стейт» объявил о продлении контракта с главным тренером Керром
ТАСС, 18 июля. Тренер Стив Керр продлил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорз». Об этом сообщает
ТАСС, 18 июля. Тренер Стив Керр продлил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорз». Об этом сообщает
Условия нового соглашения не были обнародованы. Ранее ESPN сообщал, что после подписания контракта 52-летний Керр станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров ассоциации. Предыдущее соглашение, заключенное в 2014 году, было рассчитано до конца сезона-2018/19.
«Мы рады, что Стив подписал контракт и продолжит возглавлять нашу команду в течение нескольких следующих лет», — прокомментировал президент по баскетбольным операциям «Уорриорз» Боб Майерс.
Керр возглавил «Голден Стейт» 19 мая 2014 года. Под его руководством клуб трижды стал чемпионом НБА за последние четыре сезона. Он имеет лучший в истории НБА процент побед в