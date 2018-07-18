«Портленд» стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе

Команды встречались между собой в финале прошлого года, тогда сильнее оказались «Лейкерс» (110:98). Теперь со счетом 91:73 выиграл «Портленд», завоевав свой первый титул Летней лиги. Победа с разницей +18 стала самой крупной в истории финалов — предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт», который в 2013 году обыграл «Финикс» со счетом 91:77.