Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар
Транс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:45
Русенборг
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Астана
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
09:53 (мск), источник: ТАСС

«Портленд» стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал победителем розыгрыша Летней лиги Лас-Вегаса 2018 года.

Команды встречались между собой в финале прошлого года, тогда сильнее оказались «Лейкерс» (110:98). Теперь со счетом 91:73 выиграл «Портленд», завоевав свой первый титул Летней лиги. Победа с разницей +18 стала самой крупной в истории финалов — предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт», который в 2013 году обыграл «Финикс» со счетом 91:77.

Лучшим игроком турнира признан атакующий защитник «Лейкерс» Джош Харт. Самым полезным игроком финальной встречи стал Кей Джей Макдэниелс («Портленд»), набравший 17 очков и сделавший 7 подборов. Украинец Святослав Михайлюк («Лейкерс») попал во вторую символическую сборную. «Портленд» стал шестой командой Западной конференции НБА, которая выиграла титул за последние шесть лет.

Летняя лига проходит в межсезонье. Команды НБА просматривают новичков, незадрафтованных игроков и баскетболистов из Лиги развития НБА (G League).

 Игроки сборной Франции скандировали "Путин" в раздевалке. Видео
Кем были "полицейские", выбежавшие на поле во время финала ЧМ-2018
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Плеймейкер Нурмагомедов: подготовка к бою с Макгрегором началась
Гончаренко строит новый ЦСКА
Шукер: У нас в Хорватии такая же водка, в России мы как дома
11 главных российско-украинских боксерских поединков
В Перу новорожденного назвали в честь капитана сборной Хорватии
СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка