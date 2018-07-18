Дюрант получил награду спортивному филантропу года
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил приз спортивному филантропу года имени Мухаммеда Али, сообщает ESPN.
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил приз спортивному филантропу года имени Мухаммеда Али, сообщает ESPN.
Эту награду ежегодно вручают спортсмену, который своей деятельностью оказал позитивное влияние на общество.
Дюрант уже в течение шести лет является организатором фонда собственного имени, которые поддерживает молодёжь из малообеспеченных и неблагополучных семей. В 2013 году он пожертвовал $ 1 млн жертвам торнадо в штате Оклахома, а в нынешнем году выделил $ 10 млн на программу помощи студентам с ограниченными возможностями в родном штате Мэриленд.