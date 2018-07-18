Дюрант получил награду спортивному филантропу года

Эту награду ежегодно вручают спортсмену, который своей деятельностью оказал позитивное влияние на общество.



Дюрант уже в течение шести лет является организатором фонда собственного имени, которые поддерживает молодёжь из малообеспеченных и неблагополучных семей. В 2013 году он пожертвовал $ 1 млн жертвам торнадо в штате Оклахома, а в нынешнем году выделил $ 10 млн на программу помощи студентам с ограниченными возможностями в родном штате Мэриленд.