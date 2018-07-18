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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Дюрант получил награду спортивному филантропу года

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил приз спортивному филантропу года имени Мухаммеда Али, сообщает ESPN.

Источник: AP 2018

Эту награду ежегодно вручают спортсмену, который своей деятельностью оказал позитивное влияние на общество.

Дюрант уже в течение шести лет является организатором фонда собственного имени, которые поддерживает молодёжь из малообеспеченных и неблагополучных семей. В 2013 году он пожертвовал $ 1 млн жертвам торнадо в штате Оклахома, а в нынешнем году выделил $ 10 млн на программу помощи студентам с ограниченными возможностями в родном штате Мэриленд.

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