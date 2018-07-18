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18 июля, источник: Чемпионат.com

«Сан-Антонио» обменял Леонарда в «Торонто»

«Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс» произвели обмен лёгкого форварда Кавая Леонарда на атакующего защитника Демара Дерозана, сообщает официальный сайт техасской команды.

Источник: AP 2018

«Спёрс» отдали Леонарда и защитника Дэнни Грина, а в обмен от «Торонто» получили Демара Дерозана, центрового Якоба Пелтля и драфт-пик первого раунда 2019 года.

Напомним, Леонард в сезоне-2017/18 из-за травм принял участие только в 9 матчах. У игрока и руководства «Спёрс» возникли разногласия по поводу сроков восстановления. В июне стало известно, что Кавай уведомил «Сан-Антонио» о желании продолжить карьеру в «Лейкерс».

В минувшем регулярном чемпионате звёздный форвард набирал 16,2 очка, собирал 4,7 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также совершал 2,0 перехвата и 1,0 блок-шота за 23,3 минуты за игру.

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