«Сан-Антонио» обменял Леонарда в «Торонто»
«Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс» произвели обмен лёгкого форварда Кавая Леонарда на атакующего защитника Демара Дерозана, сообщает официальный сайт техасской команды.
«Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс» произвели обмен лёгкого форварда Кавая Леонарда на атакующего защитника Демара Дерозана, сообщает официальный сайт техасской команды.
«Спёрс» отдали Леонарда и защитника Дэнни Грина, а в обмен от «Торонто» получили Демара Дерозана, центрового Якоба Пелтля и
Напомним, Леонард в сезоне-2017/18
В минувшем регулярном чемпионате звёздный форвард набирал 16,2 очка, собирал 4,7 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также совершал 2,0 перехвата и 1,0