Техасская месть. Кавая отправляют в ссылку на север
Печаль всего межсезонья: он хотел в
Печаль всего межсезонья: он хотел в
Кавай Леонард обменян из «Сан-Антонио» в «Торонто». Новость, к которой привыкнуть будет гораздо сложнее, чем к легендарному «решению», которое устроил Леброн перед переходом в «Майами».
Вообще, именно финальная серия с «Хит» в 2014 году сделала из Ленарда настоящего супергероя. Он натурально сожрал Джеймса и в 23 года получил титул самого ценного игрока финальной серии. Казалось, вот он новый вожак для «Сан-Антонио», который вырос рядом с легендарным трио
Грег Попович, конечно, главная звезда «Спёрс». Его тренерский гений позволил создать систему, аналогов которой в НБА до сих пор нет. В ней нет место единоличным подвигам, в ней все заточены на достижение главной цели — побеждать.
Скауты «Шпор» пристально следили за Каваем задолго до его выхода на драфт в 2011 году. Его выбрала «Индиана» под 15 номером и не задумываясь обменяла в «Сан-Антонио». «Пейсерс», имевшие тогда Пола Джорджа, не были заинтересованы в Леонарде. Так Техас стал для последнего родным, а его спокойный характер, казалось, идеально подходил клубу, который славился отсутствием всякого рода эпатажа.
Но в прошлом сезоне
Необщительность форварда лишь добавляла смуты во весь процесс. Информации вокруг становилось больше, а чему верить — никто не знал. Кажется, он желал продолжить карьеру в «Лейкерс» и даже обсуждал это с Леброном, перешедшим туда в это межсезонье в статусе свободного агента. Кажется, разговор с Поповичем прошёл не так гладко, а виной тому обида на Тони Паркера и партнёров по команде, которые через СМИ «кололи» Кавая, обвиняя того в нежелании играть. Довысказывались. Леонард в сезоне-2017/18 провёл девять матчей. И в форме «Сан-Антонио» мы его больше не увидим.
Перейти в любую команду, как это сделал Джеймс, Леонард не мог.
Кажется, отчаявшиеся менеджеры «САС» плюнули и махнули на всё рукой. Обмен с «Торонто» выглядит как месть зазнавшемуся юнцу. Они как бы спросили сами себя: «Куда он там хотел перейти?». И выписали билет до Канады, где базируется единственный неамериканский клуб в НБА и климат, мягко говоря, отличается от того морского калифорнийского. И как тут не вспомнить знаменитое уже на весь мир фото Леброна, отдыхающего в бассейне одного из своих домов в
Вопросы по обмену остаются. Кавай Ленард и Дэнни Грин едут в Торонто, а в обратном направлении следуют Демар Дерозан, Якуб Пелтль и
Он не хотел играть в «Сан-Антонио» в, пожалуй, лучшей системе с лучшим баскетбольным тренером современности, так почему он должен захотеть играть в Канаде? Следующим летом 10-миллионный контракт Грина закончится, а Кавай, скриньте, не станет продлеваться и в статусе свободного агента будет выбирать себе новый клуб.
Что ж, имеет полное право.
У Дерозана много амбиций, но нет главного, что в таком коллективе как «Сан-Антонио» ценится превыше всего. Чемпионского характера. Он получил роскошный контракт (по которому ему ещё три года полагается зарплата в 27 миллионов долларов), но каждый год амбиции «Рэпторз» разбивались о мощь Леброна. В этом году канадцы сенсационно победили в «регулярке», но 0:4 от «Кливленда» (точнее, от Джеймса) уже никого не удивили.
Это межсезонье, как оказалось, совсем не такое скучное. Совсем скоро должна решиться судьба Кармело Энтони, да и