Техасская месть. Кавая отправляют в ссылку на север

Источник: AP 2018

Кавай Леонард обменян из «Сан-Антонио» в «Торонто». Новость, к которой привыкнуть будет гораздо сложнее, чем к легендарному «решению», которое устроил Леброн перед переходом в «Майами».



Вообще, именно финальная серия с «Хит» в 2014 году сделала из Ленарда настоящего супергероя. Он натурально сожрал Джеймса и в 23 года получил титул самого ценного игрока финальной серии. Казалось, вот он новый вожак для «Сан-Антонио», который вырос рядом с легендарным трио Данкан-Паркер-Джинобили.

Грег Попович, конечно, главная звезда «Спёрс». Его тренерский гений позволил создать систему, аналогов которой в НБА до сих пор нет. В ней нет место единоличным подвигам, в ней все заточены на достижение главной цели — побеждать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlYrkqUgnWm/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlYrkqUgnWm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Welcome to TDot, Kawhi!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/raptors/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Toronto Raptors</a> (@raptors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T20:01:12+00:00">18 Июл 2018 в 1:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скауты «Шпор» пристально следили за Каваем задолго до его выхода на драфт в 2011 году. Его выбрала «Индиана» под 15 номером и не задумываясь обменяла в «Сан-Антонио». «Пейсерс», имевшие тогда Пола Джорджа, не были заинтересованы в Леонарде. Так Техас стал для последнего родным, а его спокойный характер, казалось, идеально подходил клубу, который славился отсутствием всякого рода эпатажа.

Но в прошлом сезоне что-то в отношениях клуба и главной звезды пошло не так. Кавай получил травму, восстановление после которой заняло длительное время. И тут показания расходятся: окружение баскетболиста, который даёт интервью по очень большим праздникам, утверждает, что клуб торопил того с восстановлением, не особо заботясь о самом баскетболисте; клуб же, напротив, недоумевал и делал вид, что всё под контролем. В конце концов, прошлым летом разговор Грега Поповича с ещё одной капризной звездой, выменянной из «Портленда», заставил того изменить мнение и продлить контракт с командой. С Каваем это не сработало.



Необщительность форварда лишь добавляла смуты во весь процесс. Информации вокруг становилось больше, а чему верить — никто не знал. Кажется, он желал продолжить карьеру в «Лейкерс» и даже обсуждал это с Леброном, перешедшим туда в это межсезонье в статусе свободного агента. Кажется, разговор с Поповичем прошёл не так гладко, а виной тому обида на Тони Паркера и партнёров по команде, которые через СМИ «кололи» Кавая, обвиняя того в нежелании играть. Довысказывались. Леонард в сезоне-2017/18 провёл девять матчей. И в форме «Сан-Антонио» мы его больше не увидим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlYRc5KFIiv/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlYRc5KFIiv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от San Antonio Spurs (@spurs)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T16:12:06+00:00">18 Июл 2018 в 9:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Перейти в любую команду, как это сделал Джеймс, Леонард не мог. Всё-таки его руки были связаны контрактом, действие которого закончится лишь следующим летом. За следующий год ему полагается «лишь» 20 миллионов долларов, хотя «Спёрс» при обоюдном согласии имели возможность предложить ему 221 миллион на 5 лет. Кавай был непреклонен — деньги его не держали, и он это доказал.

Кажется, отчаявшиеся менеджеры «САС» плюнули и махнули на всё рукой. Обмен с «Торонто» выглядит как месть зазнавшемуся юнцу. Они как бы спросили сами себя: «Куда он там хотел перейти?». И выписали билет до Канады, где базируется единственный неамериканский клуб в НБА и климат, мягко говоря, отличается от того морского калифорнийского. И как тут не вспомнить знаменитое уже на весь мир фото Леброна, отдыхающего в бассейне одного из своих домов в Лос-Анджелесе. Менеджеры «Лейкерс» могут распечатать его и отправлять Леонарду каждый день, пока тот сам не придёт к ним и не попросится забрать его.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlEiGaLF0uK/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlEiGaLF0uK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Donut kill my vibe??? #OnMaMamaWeLivin</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/mrs_savannahrj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> mrs_savannahrj</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-11T00:12:46+00:00">10 Июл 2018 в 5:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вопросы по обмену остаются. Кавай Ленард и Дэнни Грин едут в Торонто, а в обратном направлении следуют Демар Дерозан, Якуб Пелтль и драфт-пик.

Вопрос первый: захочет ли Кавай Ленард играть в «Торонто»?

Он не хотел играть в «Сан-Антонио» в, пожалуй, лучшей системе с лучшим баскетбольным тренером современности, так почему он должен захотеть играть в Канаде? Следующим летом 10-миллионный контракт Грина закончится, а Кавай, скриньте, не станет продлеваться и в статусе свободного агента будет выбирать себе новый клуб.



Что ж, имеет полное право.

Вопрос второй: как впишется в систему «Спёрс» Дерозан?

У Дерозана много амбиций, но нет главного, что в таком коллективе как «Сан-Антонио» ценится превыше всего. Чемпионского характера. Он получил роскошный контракт (по которому ему ещё три года полагается зарплата в 27 миллионов долларов), но каждый год амбиции «Рэпторз» разбивались о мощь Леброна. В этом году канадцы сенсационно победили в «регулярке», но 0:4 от «Кливленда» (точнее, от Джеймса) уже никого не удивили.