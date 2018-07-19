Джеймс стал обладателем награды ESPYS в номинации «Лучший игрок НБА»

33-летний баскетболист в 7-й раз победил в номинации «Лучший игрок НБА».

В минувшем сезоне Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс». Вместе с клубом из штата Огайо баскетболист в очередной раз дошёл до финала плей-офф НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (0−4).