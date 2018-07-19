Джеймс стал обладателем награды ESPYS в номинации «Лучший игрок НБА»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лауреатом ежегодной премии за достижения в области спорта ESPYS.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лауреатом ежегодной премии за достижения в области спорта ESPYS.
33-летний баскетболист в 7-й раз победил в номинации «Лучший игрок НБА».
В минувшем сезоне Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс». Вместе с клубом из штата Огайо баскетболист в очередной раз дошёл до финала
В июле Леброн стал игроком «Лейкерс», заключив четырёхлетний контракт на $ 154 млн.