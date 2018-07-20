Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.07
Дандолк2
Левадия1
Футбол. Еврокубки
19.07
Тре Фиори0
Рудар В3
Футбол. Еврокубки
19.07
Рунавик4
Хайберниан6
Футбол. Еврокубки
19.07
Уйпешт4
Нефтчи0
Футбол. Еврокубки
19.07
Домжале1
Широки Бриег1
Футбол. Еврокубки
19.07
Хабнарфьердюр0
Лахти0
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
16«Муж, смотри футбол». Крутые хорватки и веселые британцы
11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Энтони намерен продолжить карьеру в «Хьюстоне»

Форвард Кармело Энтони намерен подписать контракт с «Хьюстон Рокетс» сразу после того, как завершит формальности по расторжению договора с «Атланта Хоукс», сообщает официальный сайт НБА.

Об этом сам игрок неоднократно заявлял в своём окружении в течение недели.

Энтони был обменян в «Атланту» из «Оклахома-Сити Тандер», но стороны собираются в ближайшее время разорвать соглашение, по которому форвард должен был получить $ 27,9 млн за следующий сезон.

34-летний Энтони перешёл в «Тандер» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне он набирал по 16,2 очка и совершал по 5,8 подбора за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,8 очка и 5,7 подбора за 32 минуты в плей-офф.

 «От них воняет мертвечиной!» Мировые СМИ о сборной Хорватии
На ЧМ главное далеко не победа! Не знали? 12 самых подорожавших футболистов
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России
Источник: «Локомотив» близок к аренде полузащитника «ПСЖ»
Главный волшебник российского хоккея. 40 лет Павлу Дацюку
«Ливерпуль» приобрел самого дорогого вратаря в истории футбола
Игнашевич рассказал, за счет чего Россия смогла сдержать Салаха
Неймар заявил, что не уйдет из «Пари Сен-Жермен» в межсезонье
46-летний Яромир Ягр начал подготовку к 31-му сезону в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка