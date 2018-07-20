Энтони намерен продолжить карьеру в «Хьюстоне»

Об этом сам игрок неоднократно заявлял в своём окружении в течение недели.



Энтони был обменян в «Атланту» из «Оклахома-Сити Тандер», но стороны собираются в ближайшее время разорвать соглашение, по которому форвард должен был получить $ 27,9 млн за следующий сезон.



34-летний Энтони перешёл в «Тандер» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне он набирал по 16,2 очка и совершал по 5,8 подбора за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,8 очка и 5,7 подбора за 32 минуты в плей-офф.