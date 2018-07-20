Марк Газоль спас тонущую беженку в Средиземном море

Лодка, вышедшая в море с Газолем, услышала, как Ливийская береговая охрана пошла на помощь тонущему судну с почти 160 африканцами. Позже выяснилось, что ливийцы вернулись на берег, но три человека по-прежнему оставались в воде. Патруль с Газолем увидела женщину, держащуюся за кусок бревна, и спас ее. Еще двух человек — женщину и ребенка — найти уже не удалось.

«Разочарование, злость, чувство бессилия. Невероятно, сколько людей оставляют умирать в море. Восхищаюсь людьми в патруле, могу называть их своими одноклубниками теперь», — написал Газоль в твиттере.



Позже в разговоре с журналистом El Pais Газоль раскритиковал действия Ливийской береговой охраны.



«Если бы не наша лодка, в СМИ попала бы информация лишь о том, что спасли 150 беженцев. А по сути они оставили трех человек в воде. Если бы успели туда раньше, то спасли бы больше людей. Но если бы опоздали на 15−20 минут, Жозефина бы умерла», — заявил баскетболист.



Ливийская береговая охрана по-другому оценила произошедшее.



«Трагедии на море возникают из-за людей, которые хотят нажиться на переправе беженцев».