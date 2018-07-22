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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Ш. О’Нил: Л. Джеймс хочет иметь больше чемпионских титулов, чем Ст. Карри

Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил высказал мнение о возможных амбициях форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Источник: AP 2018

«У каждого из нас есть эго. Когда у меня было три чемпионских перстня, то я хотел получить четвёртый раньше, чем Коби Брайант. В итоге у меня их стало четыре, а у него — пять. И я не хотел, чтобы у Тима Данкана тоже было пять.

Поэтому я думаю, что Джеймс рассуждает примерно так: «У меня и у Карри есть по три титула. Я хочу выступать за ту команду, которая позволит мне получить четвёртый титул раньше, чем Стивен», — передаёт слова О’Нила NOLA.

В нынешнее межсезонье Джеймс покинул «Кливленд Кавальерс» и подписал контракт с «Лейкерс».

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