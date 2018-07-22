Ш. О’Нил: Л. Джеймс хочет иметь больше чемпионских титулов, чем Ст. Карри

«У каждого из нас есть эго. Когда у меня было три чемпионских перстня, то я хотел получить четвёртый раньше, чем Коби Брайант. В итоге у меня их стало четыре, а у него — пять. И я не хотел, чтобы у Тима Данкана тоже было пять.



Поэтому я думаю, что Джеймс рассуждает примерно так: «У меня и у Карри есть по три титула. Я хочу выступать за ту команду, которая позволит мне получить четвёртый титул раньше, чем Стивен», — передаёт слова О’Нила NOLA.