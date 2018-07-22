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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Ховард: Я вряд ли стану проводить досуг с Джеймсом и Дюрантом

Центровой «Вашингтон Уизардс» Дуайт Ховард не испытывает желания проводить свободное время в компании звёзд НБА.

Источник: AP 2018

«Не вижу проблемы в том, чтобы как-нибудь пересечься с Леброном Джеймсом или Кевином Дюрантом в межсезонье. Но просто я не из тех, кто любит общаться с соперниками. Тем более с теми, кого я очень уважаю.

Вряд ли я бы стал проводить досуг с Джеймсом, поскольку он так часто выступал в финалах. Я бы всё время говорил себе “Это парень столько всего выиграл”. Поэтому не уверен, что комфортно чувствовал бы себя в его компании», — цитирует Ховарда ESPN.

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