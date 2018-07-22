Ховард: Я вряд ли стану проводить досуг с Джеймсом и Дюрантом
Центровой «Вашингтон Уизардс» Дуайт Ховард не испытывает желания проводить свободное время в компании звёзд НБА.
Центровой «Вашингтон Уизардс» Дуайт Ховард не испытывает желания проводить свободное время в компании звёзд НБА.
«Не вижу проблемы в том, чтобы
Вряд ли я бы стал проводить досуг с Джеймсом, поскольку он так часто выступал в финалах. Я бы всё время говорил себе “Это парень столько всего выиграл”. Поэтому не уверен, что комфортно чувствовал бы себя в его компании», — цитирует Ховарда ESPN.