Харден: Энтони прекрасно придётся ко двору в «Хьюстоне»

«Энтони прекрасно придётся ко двору в “Хьюстоне”. Кармело — проверенный боец. На данном этапе карьеры он стремится в первую очередь завоевать чемпионский титул. Поэтому он нам отлично подойдёт. В нынешнем составе мы сумели сохранить лучших игроков и продолжаем усиливаться», — цитирует Хардена Houston Chronicle.



Энтони был обменян из «Оклахома-Сити Тандер» в «Атланта Хоукс» и сейчас оформляет расторжение контракта, чтобы стать свободным агентом.