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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Харден: Энтони прекрасно придётся ко двору в «Хьюстоне»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден позитивно оценивает возможное подписание контракта организацией с форвардом Кармело Энтони.

Источник: AP 2018

«Энтони прекрасно придётся ко двору в “Хьюстоне”. Кармело — проверенный боец. На данном этапе карьеры он стремится в первую очередь завоевать чемпионский титул. Поэтому он нам отлично подойдёт. В нынешнем составе мы сумели сохранить лучших игроков и продолжаем усиливаться», — цитирует Хардена Houston Chronicle.

Энтони был обменян из «Оклахома-Сити Тандер» в «Атланта Хоукс» и сейчас оформляет расторжение контракта, чтобы стать свободным агентом.

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