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13:07 (мск), источник: Р-Спорт

Леброн Джеймс «помогает» автомобилистам Огайо не улыбаться на официальных фото

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Руководство Автомобильного департамента штата Огайо нашло интересное решение, чтобы отучить получающих водительское удостоверение граждан улыбаться на официальном документе.

При фотографировании желающие получить права должны смотреть на изображение бывшего баскетболиста местного «Кливленда» Леброна Джеймса, облаченного в форму «Лос-Анджелес Лейкерс».

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​Джеймс в общей сложности 11 лет защищал цвета «Кавальерс»: с 2003 по 2010 годы и с 2014 по 2018. И оба раза, покидая команду, вызывал гнев и негодование у поклонников «Кливленда», которые даже устраивали массовые акции сожжения маек с 23-м номером на спине, принадлежавшим Джеймсу. В июне 2018-го 33-летний баскетболист отказался продлевать контракт на один сезон с клубом из Огайо, по которому он заработал бы 35,6 миллиона долларов, и подписал четырехлетнее соглашение с «Лейкерс» на 154 миллиона.

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