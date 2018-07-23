Леброн Джеймс «помогает» автомобилистам Огайо не улыбаться на официальных фото

​Джеймс в общей сложности 11 лет защищал цвета «Кавальерс»: с 2003 по 2010 годы и с 2014 по 2018. И оба раза, покидая команду, вызывал гнев и негодование у поклонников «Кливленда», которые даже устраивали массовые акции сожжения маек с 23-м номером на спине, принадлежавшим Джеймсу. В июне 2018-го 33-летний баскетболист отказался продлевать контракт на один сезон с клубом из Огайо, по которому он заработал бы 35,6 миллиона долларов, и подписал четырехлетнее соглашение с «Лейкерс» на 154 миллиона.