Немец Новицки станет рекордсменом по количеству сезонов в одной команде НБА

40-летний форвард подписал соглашение на один сезон. Сейчас Новицки делит первое место по количеству сезонов в одной команде с Кобе Брайантом, который провел 20 сезонов в «Лос-Анджелес Лейкерс». Из действующих игроков следом за Новицки в рейтинге идет 41-летний Ману Джинобили, который проведет 17-й сезон за «Сан-Антонио».

Новицки был выбран «Милуоки» под девятым номером на драфте 1998 года и сразу обменян в «Даллас». В составе клуба немец стал чемпионом НБА в 2011 году, а также самым ценным игроком финала того года. В 2007 году он был признан самым ценным игроком НБА, став первым европейцем получившим этот титул. Новицки принимал участие в 13 Матчах звезд НБА.