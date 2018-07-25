Харрелл подписал контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс»

24-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента. Условия контракта не разглашаются. Ранее ESPN сообщал, что Харрелл согласился подписать договор сроком на два года, по которому он получит $12 млн.

Харрелл был выбран «Хьюстоном» на драфте 2015 года под 32-м номером. Он перешел в «Клипперс» перед сезоном-2017/18 в рамках сделки по обмену в «Рокетс» Криса Пола. В прошлом сезоне баскетболист провел 76 игр в регулярном чемпионате, имея в среднем 11 очков, 4 подбора и 63,5% попаданий с игры за матч, находясь на площадке 17 минут.