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09:10 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Атланта» согласовал контракт с 41-летним Винсом Картером

ТАСС, 26 июля. Атакующий защитник Винс Картер согласовал условия контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter.

Источник: AP 2018

Срок соглашения 41-летнего американского баскетболиста, находящегося в статусе свободного агента, будет рассчитан на один сезон с зарплатой $2,4 млн. Отмечается, что он должен приносить пользу в том числе в качестве наставника для многочисленных молодых игроков команды.

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«Атланта» станет восьмым клубом в карьере Картера, он проведет в НБА уже 21-й сезон. Атакующий защитник является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге. Помимо него, в НБА остался еще один игрок, который был выбран на драфте 1998 года — Дирк Новицки, но он на год младше.

В прошедшем сезоне Картер выступал за «Сакраменто», в среднем проводил на площадке 17,7 минуты, набирая 5,4 очка, совершая 2,6 подбора и 1,2 передачи.

Картер восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА. Также на его счету золото Олимпиады-2000 в составе сборной США.

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