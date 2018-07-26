Клуб НБА «Атланта» согласовал контракт с 41-летним Винсом Картером

Источник: AP 2018

Срок соглашения 41-летнего американского баскетболиста, находящегося в статусе свободного агента, будет рассчитан на один сезон с зарплатой $2,4 млн. Отмечается, что он должен приносить пользу в том числе в качестве наставника для многочисленных молодых игроков команды.

«Атланта» станет восьмым клубом в карьере Картера, он проведет в НБА уже 21-й сезон. Атакующий защитник является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге. Помимо него, в НБА остался еще один игрок, который был выбран на драфте 1998 года — Дирк Новицки, но он на год младше.

В прошедшем сезоне Картер выступал за «Сакраменто», в среднем проводил на площадке 17,7 минуты, набирая 5,4 очка, совершая 2,6 подбора и 1,2 передачи.